Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Acer Aspire 5 A515-54-53Y8 hebben we begin december 2019 gekocht voor 649 euro bij MediaMarkt. Deze 15 inch laptop van Acer heeft een Intel-processor uit de nieuwe 10e-generatie. Bekijk de prestaties van deze laptop bij de testresultaten onder het kopje testresultaat. Zijn ze niet zichtbaar? Log dan eerst even in of overweeg een lidmaatschap.