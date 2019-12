Acer Aspire 5 A515-54G-50LM

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 15-inch laptop uit de Acer Aspire 5-serie heeft als grote voordeel de ruime SSD van 512 GB. Daarbij heeft hij ook een snelle quad core Intel i5-processor, wat hem geschikt maakt voor zwaardere toepassingen zoals foto- en lichte videobewerking. Daarnaast is er een Nvidia MX250 ingebouwd, maar deze grafische processor biedt nauwelijks een prestatievoordeel ten opzichte van de standaard Intel graphics. De accuwerktijd van deze laptop is bijna negen uur en dat is vrij goed voor deze configuratie. We hebben deze laptop geleend van Coolblue.