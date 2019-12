Acer Aspire 5 A515-54G-76PK

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 15,6 inch laptop weegt 1,73 kilo. Dat is niet zwaar voor een laptop met dit schermformaat. De prestaties zijn goed dankzij de quad-core Intel Core i7-processor de 16 GB aan werkgeheugen. Dat maakt hem snel genoeg voor het gebruik met meerdere zware programma's tegelijk. Een ander pluspunt is de opslag: die is 512 GB groot een gebaseerd op een snelle ssd. Dat betekent dat programma's en bestanden snel laden. We hebben deze laptop voor €900 gekocht bij Coolblue.