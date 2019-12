Acer Aspire 5 A517-51-32HV

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit is een forse 17 inch laptop met een gewicht van 2,8 kilo. Dat maakt hem minder draagbaar en alleen geschikt voor thuisgebruik. Hij beschikt over een oudere, relatief trage Intel Core i3-processor en een lage schermresolutie van 1600 bij 900 pixels. Een pluspunt is de ruime hoeveelheid opslag met een 128 GB SSD en een 1 TB harde schijf. Ook heeft hij als een van de weinige laptops nog een vaste internetaansluiting en een DVD-brander, dat is handig voor bijvoorbeeld het afspelen van films via DVD. We hebben deze laptop gekocht voor €530 bij Levix.