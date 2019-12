Acer Aspire 5 A517-51-33UR

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 17 inch Aspire 5 A517-51-33UR hebben we 18 februari 2019 gekocht bij Wehkamp voor 599 euro. We zagen dat de Aspire 5 op dat moment ook bij BCC verkrijgbaar en zelfs gepromoot werd als een breaking deal. Deze laptop is voorzien van een vrij vlotte processor en een 256 GB ssd. Het formaat en het gewicht van 2,7 kilo maakt hem vooral geschikt als desktopvervanger. Helaas valt de resolutie en de kwaliteit van het scherm tegen. De accuwerktijd van 7,5 uur is vrij goed voor een laptop in deze klasse. Voor de liefhebber is het leuk dat er een optisch station is ingebouwd voor het afspelen of schrijven van cd's en dvd's, want die zien we steeds minder in laptops.