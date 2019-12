Acer Aspire 5 A517-51-33X9

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze forse 17-inch laptop heeft een Intel Core i3-processor en 4 GB werkgeheugen aan boord, die hem voor veel taken snel genoeg maken. Daarnaast beschikt de laptop over zowel een 128 GB SSD voor je geïnstalleerde programma's als een 1 TB HDD voor de opslag van je bestanden. Ook heeft hij een dvd-brander, wat vooral handig is voor wie nog oude installatieschijven heeft liggen. De accuduur is met ongeveer 9 uur best goed. We hebben deze laptop op 30 mei gekocht bij Expert, voor €579.