Acer Aspire 5 A517-51-3713

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit is een flinke laptop met een 17 inch scherm en een gewicht van 2,8 kilo. Hij is voorzien van een Intel Core i3-processor en 6 GB werkgeheugen. Dat maakt hem geen racemonster, maar snel genoeg voor de meeste taken. Een voordeel is de gecombineerde opslag van een 128 GB SSD en een 1TB HDD, waarmee je meer dan voldoende opslag tot je beschikking hebt. Ook opvallend aan deze laptop is de ingebouwde dvd-brander, dat zien we niet vaak meer. De accuwerktijd is met bijna 7,5 uur prima te noemen. Je kunt bij deze laptop eenvoudig zowel het geheugen als de hoofdopslag vervangen: beide is te bereiken via een klepje aan de onderkant, dat met 1 schroef vastzit. We hebben deze laptop op 30 mei gekocht bij bol.com, voor €579.