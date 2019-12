Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Acer Aspire 5 A517-51-38FT kochten we op 7 maart 2018 bij Coolblue voor 599 euro. We zagen de laptop nergens anders liggen. Hij heeft een wat oudere i3-processor aan boord, snel genoeg als je niet teveel eisen stelt. Het grote 17,3 inch scherm heeft niet eens een full hd-resolutie, maar de accuwerktijd is goed met zo'n 8 uur. Er zit een optisch station ingebouwd voor het afspelen en beschrijven van CD's en DVD's, dat zien we niet meer zo vaak. De laptop kun je openen na het verwijderen van 17(!) schroefjes. Daarna kun je accu, opslag, werkgeheugen en wifi-module vervangen.