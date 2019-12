Acer Aspire 5 A517-51-5051

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze forse 17,3-inch laptop weegt maar liefst 2,7 kilo en is daardoor niet erg geschikt om mee te nemen. De Intel Core i5 quadcore-processor maakt hem lekker vlot. Daarnaast biedt de 256 GB SSD voor de meeste gebruikers voldoende opslagruimte. De accuduur van 9,5 uur is erg goed. Een nadeel is zijn relatief lage resolutie, dat maakt hem minder geschikt voor bijvoorbeeld foto- en videobewerking, evenals voor het kijken van films en series. We hebben deze laptop geleend van de fabrikant.