Acer Aspire 5 A517-51-50EE

Deze 17-inch laptop van Acer heeft een snelle Intel Core i5-processor met vier kernen aan boord. Daarnaast beschikt hij zowel over een HDD van 1 TB als een SSD van 128GB, waarmee je ruim voldoende opslag hebt voor je programma's en bestanden. Met een gewicht van 2,8 kilo is deze laptop wel aan de zware kant. Een pluspunt is zijn ruime accuduur van 7 uur, dat is voor een 17-inch laptop prima te noemen. Je kunt bij deze laptop eenvoudig het werkgeheugen van 8 GB vervangen via een klepje aan de onderkant. Voor het vervangen van de HDD, SSD of accu is het nodig om de gehele onderkant van de laptop los te schroeven.