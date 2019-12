Acer Aspire 5 A517-51G-54CX

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze forse 17-inch laptop is met zijn gewicht van 2,77 kilo net iets te zwaar om comfortabel mee te nemen. De quad-core Intel i5-processor maakt hem behoorlijk vlot en ruim snel genoeg voor de meeste gebruikers. Dankzij de SSD start de laptop daarnaast erg snel op. Met 256GB is deze SSD aan de krappe kant, maar biedt hij voldoende ruimte voor wie geen grote verzamelingen aan programma's of bestanden heeft. Acer heeft de laptop uitgerust met een MX150 grafische kaart van Nvidia, geen hele krachtige chip maar snel genoeg om niet al te zware games mee te draaien. Het spel Fortnite is bijvoorbeeld prima speelbaar op lage-medium instellingen. De accuduur van deze Acer Aspire is ongeveer 7,5 uur bij gemiddeld gebruik, dat is niet slecht voor een 17-inch laptop.