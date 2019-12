Acer Aspire 5 A517-51G-570H

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze forse laptop van Acer heeft een groot 17-inch scherm en is met 2,76 kilo behoorlijk zwaar. Dat maakt hem alleen geschikt voor thuisgebruik. In het dagelijks gebruik is hij erg vlot dankzij de snelle Intel Core i5 quad core-processor en de ingebouwde 256 GB SSD. De MX150 grafische processor van Nvidia zorgt voor weinig extra voordelen. Voor het spelen van moderne pc games is deze laptop dan ook niet geschikt. De werktijd op de accu is met zo'n 6,5 uur redelijk te noemen. Helaas heeft Acer een niet al te best scherm ingebouwd in deze laptop: de kijkhoeken zijn in orde maar vooral de kleurweergave is erg matig.