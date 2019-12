Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Op 27 november 2017 kochten we de Acer Aspire 5 A517-51G-58ZH bij Coolblue voor 899 euro. De laptop is zover wij weten niet verkrijgbaar bij andere winkels. De Aspire 5 is een forse laptop met een 17 inch scherm en een gewicht van bijna 3 kilo. De prestaties zijn goed dankzij de quad-core Intel Core i5-processor. De nVidia grafische processor is niet snel genoeg om echt te gamen. Deze laptop heeft ook veel opslag aan boord: een 128 GB SSD en en 1 TB harde schijf. Daarmee heb jevoldoende ruimte voor uw bestanden. De SSD is met een capaciteit van slechts 128 GB aan de kleine kant.