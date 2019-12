Acer Aspire 5 A517-51G-87A7

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze laptop is met een 17-inch scherm en een gewicht van 2,9 kilo fors van postuur. Hij is dan ook niet geschikt om mee te nemen en is het beste te gebruiken op een vaste plek. De werksnelheid van de laptop is zeer goed: dankzij de snelle quad-core Intel i7-processor en SSD kun je hem ook voor veeleisende taken gebruiken, zoals hobbymatige foto- of videobewerking. Ook heb je dankzij de 128 GB SSD en 1 TB HDD combinatie meer dan voldoende opslagruimte tot je beschikking. Ondanks het ruime formaat valt de accuwerktijd met zo'n 7 uur niet tegen. Ook zijn we te spreken over het IPS-beeldscherm: dankzij de matte afwerking, accurate kleurweergave en prima kijkhoeken is het zeker geen straf om er naar te kijken. We hebben deze laptop geleend van Acer.