Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Acer Aspire 7 A715-71G-52FG was halverwege augustus 2017 enkel verkrijgbaar bij MediaMarkt. Het is een luxe laptop met een snelle Core i7 quad-core processor en een 256 GB SSD. Dat maakt hem geschikt voor zwaar werk. De ingebouwde GTX 1050 grafische processor is net genoeg om moderne games goed te kunnen spelen. Het werkgeheugen is eenvoudig te vervangen en uit te breiden tot maximaal 16 GB. De ingebouwde geheugenmodule is te bereiken door een klepje te ontgrendelen. Voor de accu, SSD en wifi-module moet de onderkant van de laptop open worden gemaakt. Jammer genoeg zit de onderkant vast met meer dan 15 schroeven.