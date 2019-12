Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Wehkamp is de winkel waar we de Acer Aspire 7 A715-71G-70FK begin januari 2018 hebben aangeschaft voor 1399 euro. De laptop was op dat moment ook verkrijgbaar bij o.a. Paradigit, BCC, Bol, Informatique en MediaMarkt. Dit is een laptop waarmee je ook kunt gamen, dankzij de ingebouwde GTX 1050 Ti grafische kaart. De laptop heeft ook een snelle quad-core-processor tot zijn beschikking en een ander pluspunt is de enorme opslagruimte vanwege de 256 GB ssd en de 2TB harde schijf. De accuwerktijd is maar 2 uur en dat valt tegen. Om accu, opslag of wifi-module te vervangen moet je maar liefst 19 schroeven verwijderen. Gelukkig hoeft dat niet voor het werkgeheugen, dat heeft zijn eigen klepje die je kunt verwijderen na het losschroeven van 1 schroefje.