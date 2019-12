Acer Aspire 7 A715-72G-543L

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Acer Aspire 7 715-72G-543L heeft een snelle i5-processor aan boord, die wordt gecombineerd met een GTX1050 grafische kaart. Dat betekent dat je er ook moderne spellen mee kunt spelen. Hij is aan de zware kant: 2,2 kilo en dat is een nadeel als je hem veel mee wilt nemen. Naast de snelle processor en de videokaart heeft hij nog een 512 GB grote ssd, dat is ruimer dan bij veel andere laptops en dat betekent dat je best veel bestanden en programma's mee kunt nemen. Hij werkt zo'n 6 uur op een acculading. We hebben deze laptop geleend van Coolblue. Op dit moment ligt de laptop in de winkel bij o.a. Coolblue, BCC, Levix, Informatique en Megekko vanaf 799 euro.