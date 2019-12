Acer Aspire 7 A715-72G-76WL

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 15-inch laptop van Acer is met een gewicht van 2,4 kilo behoorlijk zwaar, en daarmee niet erg geschikt voor onderweg. Dat ligt deels aan de krachtige onderdelen die in deze laptop zitten. Hij heeft namelijk een zeer snelle Intel Core i7-processor met 6 cores, maar liefst 16 GB aan werkgeheugen en een combinatie van een 1 TB HDD met een 256 GB SSD. Alleen de grafische kracht is bescheiden: de GTX 1050 van Nvidia is een instap grafische processor en snel genoeg om moderne games mee te spelen, maar meestal alleen op lage instellingen. De accuwerktijd van deze laptop is ruim zes uur en dat is best redelijk voor een laptop in deze krachtige categorie. We hebben deze Acer geleend van Cooblue.