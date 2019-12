Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Acer Aspire 7 A715-74G-75QA hebben we geleend van Coolblue, daar kost hij op het moment van schrijven 1299 euro. De Acer weegt 2,2 kilo, dat is best zwaar voor een 15 inch laptop. Hij heeft wel een snelle i7-processor met maar liefst zes rekenkernen en een snelle videokaart. Dat maakt deze laptop geschikt voor zwaar werk én games. Ook heeft hij een ruim werkgeheugen van 16 GB. De opslag bestaat uit een 256 GB SSD en een 1TB HDD. Wil je nog meer weten over deze laptop? Wij hebben o.a. de schermkwaliteit en de accuduur gemeten. Is er Is er niets te zien? Log dan in of klik bovenaan op de groene 'word lid-knop' om de scores te bekijken. De eerste 7 dagen is het gratis.