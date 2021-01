Acer Aspire 7 A715-75G-77WN

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze laptop weegt 2,15 Kilogram en heeft een scherm van 15,6-inch. Hij heeft 1024 GB opslagruimte, dat is moet voor iedereen genoeg zijn. Opstarten gaat snel, maar is merkbaar. Onder de motorkap vinden we een Intel Core i7 9750H. Dat is een zeer krachtige chip.