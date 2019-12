Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Acer Aspire 7 A717-72G-74BJ is een 17 inch-laptop. Hij is krachtig en dat komt door de snelle processor en de GTX 1050 grafische kaart. Dat maakt hem geschikt voor zwaar werk en het gebruik van veel programma's tegelijk. Ook een game gaat hij niet uit de weg. Het geheugen is ruim: 16 GB en ook is er in totaal 1256 GB aan opslagruimte (256 GB SSD en 1TB HDD). Deze laptop weegt 2,9 kilo en werkt zo'n 4,5 uur op een accu. Dat laatste is veel slechter dan de gemiddelde laptop, maar voor een gaminglaptop niet ongewoon. We leenden deze 17 inch-Acer van Coolblue. Op 8 april was de prijs voor deze laptop 1249 euro.