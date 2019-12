Acer Aspire 7250-E456G50MN

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Grote laptop, maar met een trage processor. Hierdoor is het een laptop die voornamelijk geschikt is voor internet en (eenvoudige) Office-taken. Het werkgeheugen is eigenlijk te groot voor deze configuratie, 4 GB was voldoende geweest. Deze laptop heeft 0,4 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwalitet van het toetsenbord, matige kwaliteit van het scherm,