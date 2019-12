Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Expert is de winkel waar we eind januar 2018 de Acer Aspire A515-51-85L5 hebben gekocht voor 809 euro en 10 cent. Hij lag ook in de schappen bij Megekko en Informatique. Het is een laptop met een snelle quad-core i7-processor aan boord. De opslag is prima voorelkaar met een 128 GB ssd en een 1TB harde schijf aan boord. De accuwerktijd is met zo'n acht uur prima in orde. Het werkgeheugen is eenvoudig te vervangen via het eigen klepje dat vast zit met 1 schroefje.