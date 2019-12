Acer Aspire E1-430-21174G50Mnww

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Laptops met het 14-inch schermformaat kom je minder vaak tegen. Het is net even kleiner dan het 'standaard' 15,6 inch formaat en daardoor handzamer. Vaak zijn deze laptops ook wat lichter, een goed voorbeeld is deze Acer. Die weegt 1,98 kilo en heeft basisspecificaties. De Pentium-processor maakt hem relatief langzaam, maar de harde schijf is met een capaciteit van 500 GB voldoende. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,