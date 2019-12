Acer Aspire E1-430P-10174G50Dnkk

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Gewicht en formaat van het scherm zijn in orde. 1,94 kilo maakt hem makkelijk mee te nemen en het 14 inch scherm maakt hem net wat compacter. Maar dit is wel een beetje een 'uitgeklede' laptop. Er is geen dvd-brander ingebouwd en de processor is niet snel. De harde schijf van 500 GB en het aanraakscherm zijn wel weer pluspunten. De werktijd op de accu is met ruim 4 uur niet opvallend.