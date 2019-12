Acer Aspire E1-510-28202G32Dnkk

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Duidelijk een goedkope laptop. Maar laten we eerst met de voordelen beginnen: het keyboard tikt prettig en deze laptop heeft voldoende aansluitingen. Veel luxe heeft hij echter niet. De processor is het zwakke punt en dat geldt ook voor het erg kleine 2 GB werkgeheugen. Dat maakt dat hij erg langzaam is en eigenlijk alleen voor eenvoudige taken (internet, office) gebruikt kan worden. ons advies is echter een snellere laptop te kopen. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,