Acer Aspire E1-510P-29204G32Dnkk

Een laptop met een aanraakscherm, 4 GB werkgeheugen en een 320 GB harde schijf. Dat klinkt als redelijke specificaties voor een instapcomputer. Als extra doet Acer er ook een aanraakscherm bij - dat heeft overigens wel een vervelend randje - een dvd-brander ontbreekt echter. De Celeron-processor heeft vier kernen (quad-core), maar is niet heel erg snel en dat is in de praktijk het belangrijkste minpunt van dit model. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,