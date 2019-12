Acer Aspire E1-570-33218G50-3rd

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Allezins redelijk, maar zonder op maar één vlak op te vallen. Dat is de conclusie van deze laptop van Acer. Relatief licht: 2,08 kilo, voorzien van een 'standaard' 15,6 inch scherm (mat), geen dvd-brander en een Core i3-processor. De harde schijf maakt hem wat traag in de praktijk. De werkduur op de accu is zo'n 4 uur. Niet slecht, maar het kan veel beter. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,