Acer Aspire E1-571-32346G50mnks

Instapcomputer met een redelijk goed preseterende Intel Core i3-processor. Daardoor geschikt voor de meest voorkomende taken. Het scherm valt een beetje tegen en ook de voorzieningen zijn niet heel uitgebreid. Een USB 3.0 voor snelle uitwisseling met een externe harde schijf ontbreekt. Het werkgeheugen is met 6 GB ruim en de harde schijf heeft een capaciteit van 500 GB en dat is ook ruim voldoende. Deze laptop heeft 0,6 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwalitet van het toetsenbord, matige kwaliteit van het scherm,