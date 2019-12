Acer Aspire E1-571-53236G50Mnks

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Standaard laptop met een relatief krachtige processor. Dat betekent dat ook moeilijke taken vlot uitgevoerd worden. Er is geen losse grafische processor geplaatst, waardoor deze laptop minder geschikt is voor het spelen van moderne games. De 500 GB harde schijf is voldoende en het scherm is met een grootte van 15,6 inch en 1366x768 pixels comfortabel groot, maar niet bijzonder goed. Opvallend is het ontbreken van USB 3.0 waardoor een vlotte verbinding met een externe schijf onmogelijk is. Deze laptop heeft 0,4 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwalitet van het toetsenbord, matige kwaliteit van het scherm,