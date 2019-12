Acer Aspire E1-572-54208G1TMnkk

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een laptop met een flink aantal sterke punten: zoals een mat scherm, een 1 TB harde schijf, een vlotte Core i5-processor en 8 GB werkgeheugen. Het is wellicht niet de meest luxe laptop van dit moment, maar zeker doelmatig. De vlotte processor is ook geschikt voor wat meer veeleisende taken en intensiever gebruik, bijvoorbeeld als je veel programma's tegelijk gebruikt. De opstarttijd van een halve minuut is een behoorlijke tegenvaller. Deze laptop heeft 0,2 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,