Acer Aspire E1-572G-34014G32Dnkk

De Acer Aspire E1 is een betaalbare laptop met een strak zwart uiterlijk. Hoewel het een 15,6 inch laptop is, ontbreekt een dvd-brander. De harde schijf is met 320 GB relatief klein, maar voldoende voor de meeste toepassingen. De presrtaties van de AMD Radeon HD 8670M en de Core i3-4010U maken het geen supersnelle laptop. De grafische processor doet wellicht denken dat deze laptop zeer geschikt is voor spelletjes, maar daarvoor is hij eigenlijk te traag. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,