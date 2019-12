Acer Aspire E1-731-20204G50Mnii

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een laptop met een groot scherm 17,3 inch en 1600x900 pixels. Het gewicht van bijna 3 kilo maakt hem minder geschikt om mee te nemen. De Pentium processor is wat vlotter dan we gewend zijn van dit type waardoor er wat beter mee te werken is. Maar een extreem snelle laptop is dit niet. Voor niet al te zwaar werk: zoals internet of Office is hij prima geschikt. Deze laptop heeft 0,2 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,