Acer Aspire E1-771-53234G50Mnii

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een laptop met een 17,3 inch scherm en een vlotte Core i5-processor. De harde schijf van 500 GB is gemiddeld, maar voldoende voor de meeste toepassingen. Het scherm is een standaard scherm, zonder touch en bijzondere schermtechniek. De kijkhoek, zeker verticaal valt tegen. Het gewicht van deze laptop is mede vanwege het grotere scherm, relatief hoog: 2,9 kilo.