Acer Aspire E5-411-C07K

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Acer heeft een 15 inch scherm. Dat is een beetje een tussenmaat. Net even wat kleiner dan het populaire 15,6 inch formaat. Maar wel groot genoeg om comfortabel te werken. Hij weegt net geen 2 kilo. Pluspunt is ook de grote harde schijf: 1 TB (1000 GB) en de lange werktijd op de accu: ruim 9 uur! Minpunt is de processor. Dat is een quad-core Celeron. Dat klinkt als heel wat, maar heel snel is het allemaal niet. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,