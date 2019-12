Acer Aspire E5-511P-C91B

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Laptop met een aanraakscherm. Dat kan makkelijk zijn bij sommige Windows-apps, maar bij de meeste toepassingen is het nut beperkt. Deze laptop heeft verder een niet zo snelle 'quad-core Intel Celeron-processor' en een 15,6 inch scherm met een standaard HD-resolutie. De harde schijf is 500 GB groot en dat is meer dan voldoende.