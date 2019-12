Acer Aspire E5-571-55KE

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Laptop met een vlotte Core i5-processor uit de nieuwste vijfde generatie. Die is sneller en wat zuiniger dan de modellen uit de vorige generatie. Pluspunt is ook het Full HD-scherm en de snelle 802.11ac WiFi is ingebouwd. Ook de werktijd op de accu is best goed te noemen. Minpunt is de beperkte kijkhoek van het scherm en de langzame harde schijf die is ingebouwd.