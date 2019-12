Acer Aspire E5-572G-57AA

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een laptop met een interessante configuratie. Door de combinatie tussen een vlotte Core i5 en een GeForce 840M grafische kaart is hij ook geschikt om games te spelen. Zeker in de resolutie van het scherm van deze laptop biedt hij dan goede prestaties. Verder biedt dit model een SSHD (combinatie tussen harde schijf en SSD) waardoor hij voor veel taken behoorlijk vlot is. Ook de grote capaciteit van die schijf (1TB) is een duidelijke pre. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,