Acer Aspire E5-574G-504D

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Pluspunt van deze laptop is de vlotte processor en en de hoge resolutie van het scherm. Zo heeft u veel ruimte voor je vensters. De harde schijf meet 1000 GB (1 TB) en dat is wel heel ruim. Maar helaas is de schijf niet zo snel en dat is te merken in het gebruik. Deze laptop heeft 0,2 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwalitet van het toetsenbord, matige kwaliteit van het scherm,