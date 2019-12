Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 15,6 inch Acer Aspire E5-575-32GJ weegt maar 2 kilo en heeft een vrij vlotte Core i3-processor. Die wordt bijgestaan door een 128 GB SSD. Dat is geen grote capaciteit en let op dat je niet in ruimtenood komt. Het scherm valt een beetje tegen. Deze laptop heeft 0,2 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte, matige kwaliteit van het scherm,