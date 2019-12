Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Acer Aspire E5-575-52DU is gekocht bij MediaMarkt, hij is daar exclusief verkrijgbaar. Het is een eenvoudige 15,6 inch laptop. Het toetsenbord heeft een numeriek eiland. De opslagcapaciteit is slechts 128 GB. De kwaliteit van het scherm valt tegen, maar is wel full hd (1920 x 1080 beeldpunten). Plusplunt is de vlotte Core i5-processor. Voor het installeren van een nieuwe harde schijf e.d. open je het chassis door 11 schroefjes los te draaien. Voor toegang tot de harde schijf en het geheugen moeten nog 3 schroefjes worden losgedraaid.