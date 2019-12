Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Acer Aspire E5-575G-35ME is onder andere verkrijgbaar bij BCC en Informatique. Het is een laptop met een 15,6 inch scherm en hij is voorzien van een redelijk presterende i3-processor en veel opslag: een 1 TB harde schijf en een 128 GB SSD maakt dat je profiteert van zowel snelle opslag voor je programmatuur, als veel ruimte opslag voor al je bestanden. Ondanks de grote opslaghoeveelheid weegt deze laptop maar net iets meer dan 2 kg. Je schroeft deze Aspire E5 open door 13 schroeven te verwijderen, daarna heb je toegang tot de wifi-module en de accu. De harde schijf en het geheugen zijn eenvoudiger te bereiken door het verwijderen van hun compartimenten.