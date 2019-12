Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Acer Aspire E5-575G-787U is begin augustus aangeschaft bij Coolblue en was daar op dat moment exclusief verkrijgbaar. Deze Acer-laptop heeft een opvallende configuratie. De Core i7-processor is behoorlijk vlot. Pluspunt is ook de grote hoeveelheid ingebouwde opslag: een 128 GB grote SSD en een 1 TB harde schijf. Je hebt dus meer dan voldoende ruimte voor je bestanden. Minpunt is de videokaart. De GeForce 940MX lijkt een mooie aanvulling, maar biedt geen meerwaarde boven een standaard Intel videochip. Het geheugen en de SSD zijn eenvoudig te bereiken en te vervangen door een klepje te verwijderen dat vast zit met 3 schroefjes. Voor de accu en de wifi-module moet de onderkant van de laptop worden verwijderd.