Acer Aspire E5-721-28S2

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Forse laptop met matige prestaties. Zo kunnen we deze Acer wel kenschetsen. Hij is voorzien van een groot 17,3 inch scherm en weegt 2,69 kilo. Relatief licht voor zo'n grote laptop. Verder is er een harde schijf van 500 GB aan boord. De AMD E2-6110 is geen supersnelle chip. Maar ook niet dramatisch traag. De werktijd op de accu is net geen zes uur en dat is niet slecht. Wel is het flauw dat deze laptop niet is voorzien van een dvd-brander, maar dat het afdekplaatje op die plek wel lijkt op een dvd-brander.