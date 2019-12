Acer Aspire E5-721-630T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Flinke laptop met een flinke harde schijf. De schijf meet 1000 GB (1 TB) en dat betekent dat je veel, heel veel bestanden kwijt kunt. Het scherm is 17,3 inch groot en dat is prettig als je een alternatief zoekt voor een desktopcomputer. Minpunt is dat deze laptop daardoor natuurlijk erg groot is en minder makkelijk meegenomen kan worden. De prestaties van deze AMD A6-processor zijn redelijk, maar echt snel is dit apparaat niet. Deze laptop heeft 0,2 aftrekpunten gekregen vanwege:teveel herrie(gezoem), matige kwaliteit van het scherm,