Acer Aspire E5-731-P5XT

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Forse laptop met een groot 17,3 inch scherm en een relatief hoog gewicht: 3 kilo. Een laptop die vooral op tafel moet staan en minder geschikt is voor een leven in de rugtas vanwege formaat en gewicht. De prestaties zijn redelijk, de harde schijf is met 500 GB voldoende groot en ook is er bijvoorbeeld een dvd-brander ingebouwd: een voorziening die we lang niet altijd meer in een laptop aantreffen.