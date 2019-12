Acer Aspire E5-771-37QG

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze laptop is voorzien van een 17,3 inch scherm en dus relatief fors. Hij weegt 2,83 kilo en is uitgerust met een Full HD-scherm. De processor is een Intel Core i3 en die biedt redelijke prestaties, maar is zeker geen extreem snelle chip. Desondanks is deze laptop heel vlot en dat komt door de ingebouwde SSD die voor het snelle en vlotte werken zorgt. Deze is 128 GB groot, maar daarnaast is er ook nog een 500 GB harde schijf die voor extra opslagruimte zorgt. Het is vreemd dat er geen goede dvd-afspeelsoftware wordt meegeleverd. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:teveel herrie(gezoem), matige kwaliteit van het scherm,