Acer Aspire E5-771-37SB

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Complete laptop met redelijke prestaties dankzij de Intel Core i3-processor. Een dvd-brander is aan boord, evenals een 500 GB harde schijf en 4 GB werkgeheugen. Niet bijzonder, maar voldoende voor de meeste taken. Het 17,3 inch grote scherm biedt 1600x900 pixels en is dus helaas niet Full HD. Wel is het prettig groot, wat fijn is als je langer achter een laptop werkt. Het gewicht van 2,84 kilo en het 17,3 inch grote scherm maakt hem minder makkelijk verplaatsbaar. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,