De Acer Aspire E5-774-36D4 is een grote laptop met een 17 inch scherm. Voornamelijk bedoeld voor thuisgebruik op het bureau of op tafel. De Core i3-processor is best vlot en de grote harde schijf meet 1 TB, maar is heel erg traag en daarom is deze laptop minder fijn om mee te werken. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,