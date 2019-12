Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Acer Aspire E5-774-36NN is alleen verkrijgbaar bij winkelketen Expert. Een laptop die wat groter en zwaarder is en daardoor vooral bedoeld voor gebruik op het bureau. De laptop is uitgerust met een Intel Core i3-processor en die is goed genoeg voor alledaags werk. De harde schijf is met een capaciteit van 1000 GB ruim bemeten maar niet zo snel. Dat maakt de pc vooral bij het opstarten een stuk trager.